Представители на "Електрохолд", кметове от област Кюстендил и регионални институции се събраха на работна среща, свикана от областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, предаде "Фокус". Основна тема бе координацията между институциите и готовността за предстоящия зимен сезон по отношение на електрозахранването.



Повод за срещата бяха множеството аварии от началото на миналата зима и само преди няколко седмици, когато обилен снеговалеж остави десетки населени места в областта без електричество.



"Трябва да реагираме бързо и оперативно при такива ситуации. Ясно е, че срещу природата не можем да се борим, но е недопустимо хората да стоят дни наред без ток, без проходими пътища и без връзка със света“, заяви инж. Чимев, визирайки проблемите с електрозахранването в Осоговската планина, община Трекляно и редица села в Кюстендилско в началото на октомври.



Областният управител отчете добрата реакция от страна на общините Кюстендил и Трекляно, "Електрохолд", Областно пътно управление, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на насеението“ и Регионална дирекция по горите. Въпреки това той подчерта, че има превантивни стъпки, които трябва да се предприемат още сега, за да се избегнат по-сериозни проблеми през зимата.



Кметовете от своя страна посочиха конкретни участъци с проблеми в електропреносната мрежа и настояха за по-ясни отговори от страна на "Електрохолд". Акцент в дискусията беше и темата за почистването на сервитутните просеки около електропроводите.



Местните власти подчертаха необходимостта от редовна техническа сеч, тъй като най-честите причини за аварии са натежал мокър сняг и натрупана листна маса по дърветата.



По време на последния снеговалеж обаче, значителна част от повредите са били причинени от дървета, намиращи се извън сервитутите. Затова бе поставено искане да се приоритизира санитарната сеч и да се премахват опасни дървета, дори когато са извън зоната на пряка отговорност на енергийния оператор.



Представителите на Областно пътно управление и РДГ уточниха, че трудности възникват най-вече в частните горски територии, където е необходимо специално разрешение за извършване на сеч.



Работната среща завърши с ангажименти за по-добра координация, навременна реакция и засилени превантивни мерки, за да се гарантира сигурността на жителите на област Кюстендил през зимния сезон.