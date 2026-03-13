ЗАРЕЖДАНЕ...
Обсъдиха мерки срещу недобросъвестните животновъди в Кюстендилско
Срещата беше инициирана заради рисковете от пътни инциденти, причинени от оставени без надзор животни, които се движат свободно в региона.
По време на разговора беше обсъдена необходимостта от засилване на отговорността на собствениците на животни. Сред разглежданите възможности е въвеждането на механизми, които да обвързват спазването на правилата за отглеждане и контрол с финансовото подпомагане, като при установяване на безстопанствено пуснати животни може да се стигне до ограничаване на субсидиите.
Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски предложи темата да бъде разгледана на следваща среща, в която да участват и представители на Държавен фонд "Земеделие“.
От ръководството на агенцията представиха и възможностите на системата RegiX, която позволява извършването на справки в реално време и улеснява достъпа на общините до данни за идентификацията на животните. От БАБХ заявиха готовност да предоставят институционално съгласие за достъп до необходимите справки, след като местните администрации заявят такъв чрез Министерство на електронното управление.
Представителите на местната власт поставиха и въпроса за актуализиране на Закона за ветеринарномедицинската дейност с цел въвеждане на по-ефективни превантивни механизми при контрола на животновъдните обекти. Сред обсъжданите предложения е и възможността при регистрация на животновъден обект да се изисква становище от съответната община, за да има яснота още на този етап относно условията и възможностите за неговото функциониране.
