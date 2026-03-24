Огнян Атанасов.
По време на срещата бяха обсъдени затрудненията при осъществяването на ефективен контрол, както и бяха набелязани конкретни мерки за ограничаване на проблема и повишаване на безопасността.
В рамките на дискусията кметът информира за предприетите от Община Кюстендил действия. Той съобщи, че са заловени шест бика, открити в землището на село Гюешево, които са навлезли от Република Северна Македония. Животните са транспортирани във временен животновъден обект на общината, предназначен за настаняване на безстопанствени животни.
Кметът взе участие и в заседание на Областния съвет за развитие, по време на което бе приета стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в областта за периода 2026 – 2027 г. Документът очертава приоритетите и мерките за създаване на благоприятна среда за развитие на подрастващите и за подобряване на образователните възможности в региона.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.