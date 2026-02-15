прогнозата на синоптиците за Югозападна България. Това заявиха от Община Петрич в профила си във Facebook.
Отчетените данни от четирите метеорологични станции в общината са:
гр. Петрич – 75 mm
с. Ключ – 40 mm
с. Рупите – 32 mm
х. "Конгур“ – 86 mm
Количеството е паднало само в рамките на около 5 часа. Очакват се още около 15 mm. Прогнозата е валежите да продължат до около 17 часа.
Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни. Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на Общината.
ФОКУС припомня, че по-рано шофьор алармира за силен дъжд и свлачище в района на Кресненското дефиле.
