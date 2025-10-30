Новини
Общинското ВиК дружество в Дупница ще бъде ликвидирано
Автор: Венцислав Илчев 15:32
© Фокус
Архив
Общинският съвет в Дупница реши да прекрати дейността на "Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД чрез ликвидация, предаде "Фокус“. Общината е едноличен собственик на капитала на дружеството, но след фактическото ѝ присъединяване към Асоциацията по ВиК – Кюстендил и реалното извършване на услугите от оператора "Кюстендилска вода“, общинското дружество остава без възможност да осъществява търговска дейност.

Липсата на служители, които по закон стават част от "Кюстендилска вода“, както и тежкото финансово състояние на дружеството, налагат прекратяване на дейността му. В мотивите за ликвидацията се посочва, че дружеството няма финансови и организационни ресурси да извършва търговска дейност според предмета си, вписан в Агенция по вписванията, и функционирането му не може да бъде запазено.

Обявяването на дружеството в ликвидация ще стане за срок от шест месеца, като от общинския бюджет ще бъдат отделени 20 000 лева за целта.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
