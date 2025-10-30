Общинското ВиК дружество в Дупница ще бъде ликвидирано

© Фокус Архив Общинският съвет в Дупница реши да прекрати дейността на "Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД чрез ликвидация, предаде "Фокус“. Общината е едноличен собственик на капитала на дружеството, но след фактическото ѝ присъединяване към Асоциацията по ВиК – Кюстендил и реалното извършване на услугите от оператора "Кюстендилска вода“, общинското дружество остава без възможност да осъществява търговска дейност.



Липсата на служители, които по закон стават част от "Кюстендилска вода“, както и тежкото финансово състояние на дружеството, налагат прекратяване на дейността му. В мотивите за ликвидацията се посочва, че дружеството няма финансови и организационни ресурси да извършва търговска дейност според предмета си, вписан в Агенция по вписванията, и функционирането му не може да бъде запазено.



Обявяването на дружеството в ликвидация ще стане за срок от шест месеца, като от общинския бюджет ще бъдат отделени 20 000 лева за целта.