Общинският съвет в Кюстендил с декларация в подкрепа на университетски филиал
По време на заседанието стана ясно, че Тракийският университет се е отказал от реализирането на филиал в града. Във връзка с това Община Кюстендил е изпратила официална позиция с мотивирано становище, а подобно писмо е подадено и от Търговско-промишлената палата – Кюстендил.
В декларацията на местния парламент се подчертава: "Изразяваме категорично настояване към ръководството на Тракийския университет да преразгледа своето решение за отказ от създаване на филиал в Кюстендил, като отчете потенциала на нашия град и региона за развитието на висшето образование и ползите за местната икономика и обществото.“
Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов заяви, че подкрепя инициативата и че вече е предложен вариант за финансиране на ремонтните дейности в сградата, предвидена за бъдещия филиал. По думите му предстои отваряне на подходяща програма, по която може да бъде осигурено външно финансиране.
