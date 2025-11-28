ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинският съвет в Кочериново решава за бюджета за следващата година
© Фокус
Сред основните точки е приемането на проекта за бюджет на общината за следващата година, както и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027–2028 г. Ще бъде представен и годишният отчет за изпълнението на концесионните договори за 2024 г.
Съветниците ще обсъдят и предложението общината да кандидатства по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти. Проектът предвижда изграждане на нова спортна инфраструктура в Кочериново – футболно игрище, съблекалня и площадка с фитнес уреди на открито.
В дневния ред са включени още точки за продажба чрез публичен търг на два имота в квартал 31 на града, предназначени за жилищно строителство. Предстои разглеждане и на предложение за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади, останали свободни след разпределението по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Още от категорията
/
Експерт обясни за общинската такса "смет": Гоце Делчев декларира, че от 2026 г. новата система ще бъде задължителна за всички домакинства
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Синоптик: В Пирин снежната покривка над 2000 м ще е около 20-25 с...
15:37 / 27.11.2025
И Община Сандански обяви бедствено положение
15:31 / 27.11.2025
Предстоят промени при платеното паркиране в Кюстендил
14:26 / 27.11.2025
Община Петрич обявява бедствено положение
13:15 / 27.11.2025
Горски и военни залесяват опожарени гори в Симитлийско
12:20 / 27.11.2025
В Дупница дават 210 000 лева за три културни продукта
11:12 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.