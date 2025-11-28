Общинският съвет в Кочериново ще проведе редовно заседание, предаде. То е насочено за 10.00 часа в заседателната зала на общината. В дневния ред са включени няколко важни докладни, свързани с финансовата рамка, общинските имоти и развитието на спортната инфраструктура.Сред основните точки е приемането на проекта за бюджет на общината за следващата година, както и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027–2028 г. Ще бъде представен и годишният отчет за изпълнението на концесионните договори за 2024 г.Съветниците ще обсъдят и предложението общината да кандидатства по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти. Проектът предвижда изграждане на нова спортна инфраструктура в Кочериново – футболно игрище, съблекалня и площадка с фитнес уреди на открито.В дневния ред са включени още точки за продажба чрез публичен търг на два имота в квартал 31 на града, предназначени за жилищно строителство. Предстои разглеждане и на предложение за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади, останали свободни след разпределението по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.