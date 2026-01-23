ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинските съветници в Кюстендил заседават на 29 януари
© ФОКУС
Сред основните теми, които местният парламент ще разгледа, са годишният отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост, както и отчетът за изпълнението на "Програмата за управление на Община Кюстендил за мандат 2023 – 2027“ през изминалата година.
Съветниците ще обсъдят и гласуват Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 година. В дневния ред е включено и предложение за финансово обезпечаване на организацията и провеждането на Националния маскараден фестивал "Джамала“.
По време на заседанието ще бъде представен доклад за дейността на Комисията по организиране и разпределяне на средствата от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания за 2025 година.
Предстои също така избор на представители на Общинския съвет в общинските фондове за подкрепа на местни инициативи и във фонд "Култура“.
