Първото за годината заседание на Общинския съвет в Кюстендил ще се проведе на 29 януари от 14.00 часа, предаде. В предварителния дневен ред на сесията са включени 26 точки.Сред основните теми, които местният парламент ще разгледа, са годишният отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост, както и отчетът за изпълнението на "Програмата за управление на Община Кюстендил за мандат 2023 – 2027“ през изминалата година.Съветниците ще обсъдят и гласуват Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 година. В дневния ред е включено и предложение за финансово обезпечаване на организацията и провеждането на Националния маскараден фестивал "Джамала“.По време на заседанието ще бъде представен доклад за дейността на Комисията по организиране и разпределяне на средствата от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания за 2025 година.Предстои също така избор на представители на Общинския съвет в общинските фондове за подкрепа на местни инициативи и във фонд "Култура“.