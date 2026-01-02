ЗАРЕЖДАНЕ...
Общински кмет с благодарност към полицейски шеф в Невестино
В писмото се подчертава, че тяхната бърза реакция и ангажираност допринасят за спокойствието и сигурността на гражданите, както и за повишаване на доверието в правоохранителните органи. Кметът изразява убеждението си, че доброто взаимодействие между Общината и Полицията е ключово за устойчивото развитие и благополучието на региона.
"Желая Ви здраве, сили и нови успехи в нелеката, но благородна служба в името на обществото“, се казва още в писмото на инж. Димитър Стаменков.
Благодарствено писмо е получено и от началника на Районното управление в Кюстендил от Елена Начева – създател на детското селище "Живей с любов“ в село Смоличано, община Невестино. В него тя изразява признателност към началника на Полицейския участък в Невестино Радослав Боюклийски за съдействието и разрешаването на дългогодишен проблем с местен животновъд.
По думите ѝ, безотговорното поведение на животновъда е създавало реална заплаха за здравето и живота на децата, които посещават детското селище и участват в различни занимания. В писмото си Елена Начева пише - "Благодаря на г-н Боюклийски. Той ни дава надежда, че всички сме равни пред закона и че той трябва да се спазва.“
