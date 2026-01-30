ЗАРЕЖДАНЕ...
Общините Кюстендил и Рила с инвестиции в амбулаторната грижа
© ФОКУС
Община Кюстендил има одобрени 10 проектни предложения. Те касаят изграждането на модулни лаборатории за извънболнична помощ в селата Вратца, Граница, Гюешево, Жабокрът, Копиловци, Николичевци, Пиперков чифлик, Скриняно, Таваличево и Шишковци. Проектите са на стойност от по 82 252 евро.
Основната цел на процедурата е изграждане и оборудване на амбулатории за извънболнична медицинска помощ и консултативни медико-социални звена в трудно достъпни и отдалечени райони. Новите амбулатории ще бъдат предоставяни за безвъзмездно ползване от лекари и медицински сестри, чрез договори между общините и медицинските специалисти.
Още от категорията
/
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката катастрофа в Плевенско, при която загина лекар
29.01
Решаването на проблемите с водопроводи, канализация и амортизирани улични настилки продължава в град Петрич
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.