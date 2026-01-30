Общините Рила и Кюстендил са с одобрени проекти по процедурата "Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост, предаде. Община Рила е с одобрено проектно предложение за развитие на амбулаторните грижи в село Пастра. Стойността на одобрената сума е 42 237 евро.Община Кюстендил има одобрени 10 проектни предложения. Те касаят изграждането на модулни лаборатории за извънболнична помощ в селата Вратца, Граница, Гюешево, Жабокрът, Копиловци, Николичевци, Пиперков чифлик, Скриняно, Таваличево и Шишковци. Проектите са на стойност от по 82 252 евро.Основната цел на процедурата е изграждане и оборудване на амбулатории за извънболнична медицинска помощ и консултативни медико-социални звена в трудно достъпни и отдалечени райони. Новите амбулатории ще бъдат предоставяни за безвъзмездно ползване от лекари и медицински сестри, чрез договори между общините и медицинските специалисти.