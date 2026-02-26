ЗАРЕЖДАНЕ...
Общината в Кюстендил с проект за финансиране на Младежкия център
Програмата е приета в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2021–2030) с решение на Министерския съвет от 2025 година и е съобразена с приоритетите на националните политики за развитие на ключови компетентности сред младите хора.
Тя гарантира равен достъп до качествени младежки услуги както в големи, така и в по-малки населени места, като поставя акцент върху приобщаването на млади хора от уязвими групи.
Чрез проектното предложение Община Кюстендил цели да осигури устойчиво и дългосрочно развитие на вече изградения и действащ Младежки център – Кюстендил, финансиран по договор по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Предвижда се разширяване на обхвата на предоставяните услуги и повишаване качеството на младежката работа на местно ниво в съответствие с националната нормативна рамка и стратегическите документи в областта на младежката политика. Основната цел е надграждане на дейността на Младежкия център чрез осигуряване на достъпни и качествени услуги за развитие и активно включване на младите хора в живота на общината.
