Общината в Кюстендил с информация за харченето по бюджета

© Фокус Архив Председателят на ОбС – Кюстендил организира обществено обсъждане на изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2024 година и състоянието на общинския дълг към 31.12.2024 година, предаде "Фокус“. Това ще се случи от 17.30 часа в заседателната зала на община Кюстендил.



От очета става ясно, че към края на миналата година в прихода на бюджета на Община Кюстендил, заедно с преходните остатъци от 2023 година общо в размер на 12 440 764 лева, в т.ч. 25 201 лв. по валутни сметки, са постъпили общо 121 156 459 лева.



Общите разходи по бюджета на община Кюстендил към 31.12.2024 година са в размер на 109 998 654 лв., като в сравнение с 2023 година има ръст от 20 512 329 лева или 22.92%.



Към края на миналата година Община Кюстендил е направила плащания по главници, лихви, такси, комисионни и други, в общ размер на 3 061 501 лева. Общият остатъчен размер на дълга към посочения период е 12 578 205 лева.