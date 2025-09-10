ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Общината в Кюстендил с информация за харченето по бюджета
От очета става ясно, че към края на миналата година в прихода на бюджета на Община Кюстендил, заедно с преходните остатъци от 2023 година общо в размер на 12 440 764 лева, в т.ч. 25 201 лв. по валутни сметки, са постъпили общо 121 156 459 лева.
Общите разходи по бюджета на община Кюстендил към 31.12.2024 година са в размер на 109 998 654 лв., като в сравнение с 2023 година има ръст от 20 512 329 лева или 22.92%.
Към края на миналата година Община Кюстендил е направила плащания по главници, лихви, такси, комисионни и други, в общ размер на 3 061 501 лева. Общият остатъчен размер на дълга към посочения период е 12 578 205 лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 72
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: