Огнян Атанасов представи първите три дипломирани медицински сестри, обучавани със стипендии от общината и МБАЛ "Д-р Никола Василиев“, предаде репортер на "Фокус“. Това са Румяна, Даниела и Цветина. Те са част от целенасочените усилия на местната власт за укрепване на здравната система в региона.
През последните две години общината реализира ключови мерки за подобряване на здравната грижа – осигурени са шест общински жилища за лекари, разработва се проект за два мобилни здравни кабинета за малките населени места, подадено е проектно предложение за изграждане на единадесет нови медицински кабинета в селата, както и се осигурява дофинансиране на лекарски практики в отдалечените райони.
Стипендиантската програма вече подпомага десет студенти по медицински специалности. Всеки от тях получава по 400 лв. месечно и подписва договор за работа в МБАЛ "Д-р Никола Василиев“ за срок от пет години.
"Инвестираме в младите хора от региона – те са нашето бъдеще“, подчерта кметът Атанасов. Той благодари на новодипломираните медицински сестри за техния избор и отлични резултати, като изрази надежда техният пример да мотивира още млади хора да се включат в програмата. "Те трябва да знаят, че тук имат гарантирано работно място и шанс за развитие“, допълни градоначалникът.
Трите медицински сестри споделиха, че месечната стипендия им е осигурила спокойствие по време на обучението и им е позволила да се съсредоточат върху професионалната си подготовка. Те оцениха високо и възможността да започнат кариерата си в родния град – уверен старт, който им дава сигурност и перспектива.
