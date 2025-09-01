ЗАРЕЖДАНЕ...
Общината в Кюстендил дава работа на 20 младежи
Заетостта ще бъде за срок от половин година. На работа ще бъдат взети лица до 29-годишна възраст, след направен подбор и насочени от страна на Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил“.
Младежите ще поддържат, окопават, косят и оформят зелени площи и цветни алеи. Те ще участват в дейности свързани с хигиенизиране, благоустрояване, поддържане и опазване на общинската собственост на територията на община Кюстендил.
Основната цел на проект "Младежки практики“ е да подпомогне младежи, включително такива без опит да придобият практически умения. Това от една страна ще осигури създаването на трудови навици, а от друга ще подкрепи преодоляването на пречките пред заетостта за младежите, породени от липсата на квалификация, образование, мотивация за работа, като това ще повиши възможностите им за доходи и достойно участие на пазара на труда.
