Общината в Дупница ще "сурвака" с по-висока такса смет
Според документа очакваното увеличение на минималната работна заплата, разходите за въвеждане на пилотни модели за събиране и извозване на отпадъците, както и необходимостта от подобряване на услугата водят до значителен финансов недостиг. Общината посочва, че не може да покрие този дефицит с други собствени приходи и това налага промяна в размера на таксата.
За периода 2019–2024 г. разликата между събраните средства и реално изразходваните суми за управление на отпадъците надхвърля 10 669 000 лева. Данните за 2025 г. показват, че приходите от такса битови отпадъци, заедно със събраните недобори, са около 3 822 000 лева, докато дефицитът достига 4 854 000 лева. "Такъв размер на дефицита е невъзможно да бъде покрит от други общински приходи, което налага увеличението на таксата за 2026 година“, посочват от администрацията.
По-високите промили в селата се мотивират с по-ниската данъчна оценка на имотите спрямо тези в града. Така за покриване на разходите за сметосъбиране, транспортиране и третиране на отпадъците, генерирани в малките населени места, е необходимо по-високо облагане.
Като пример е посочена една кофа за смет с вместимост 0,11 куб. м, която се обслужва 52 пъти годишно. Стойността на услугата възлиза на около 117 лева. В същото време домакинство в селата, живеещо в имот от 100 кв. м с двор от 500 кв. м, заплаща годишно приблизително 31 лева — или едва 26% от реалния разход.
Според предложението от 2026 г. такса смет в града ще бъде 7,70 промила върху данъчната оценка. В селата ставката ще бъде 10,20 промила, а за нежилищни имоти — 11,40 промила.
