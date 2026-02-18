Община Дупница излезе с официално изявление във връзка с разпространявани в публичното пространство твърдения и политически внушения, свързани с инцидента с пострадала жена в парк "Рила“, предадеОт администрацията посочват, че системата за видеонаблюдение в парка функционира изправно, а органите на МВР неколкократно са прегледали записите от въпросната нощ. Уточнява се обаче, че конкретното място на инцидента попада извън обхвата на камерите.В изявлението се подчертава, че през последните две години Общината е подменила значителна част от старите аналогови устройства с модерни цифрови камери. Благодарение на сътрудничеството с полицията чрез записите са били разкрити редица престъпления, сред които посегателството срещу двора на РУ – Дупница, обири на златарско ателие и търговски обекти в центъра, както и множество вандалски прояви и пътни инциденти с избягали водачи.Относно разходите за охранителна дейност от Общината заявяват, че спекулациите са неоснователни. Всички служители, охраняващи общински обекти – Градската градина, парк "Рила“, административни и складови бази – са назначени на трудови договори с пълни осигуровки и осигурени работно облекло и технически средства. Посочените публично суми представляват реалните разходи за възнаграждения и обезпечаване на дейността им съгласно закона.От администрацията напомнят, че охранителите нямат правомощия на разследващи органи, а ролята им е да съдействат и да подават сигнали, а не да разкриват тежки криминални престъпления.Община Дупница категорично отхвърля обвиненията в нехайство и подчертава, че системата за видеонаблюдение в града се поддържа и надгражда. Отправен е и призив към гражданите да не се поддават на манипулации, продиктувани от започнали предизборни кампании.