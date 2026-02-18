Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Дупница излезе с официално изявление във връзка с разпространявани в публичното пространство твърдения и политически внушения, свързани с инцидента с пострадала жена в парк "Рила“, предаде ФОКУС.

От администрацията посочват, че системата за видеонаблюдение в парка функционира изправно, а органите на МВР неколкократно са прегледали записите от въпросната нощ. Уточнява се обаче, че конкретното място на инцидента попада извън обхвата на камерите.

В изявлението се подчертава, че през последните две години Общината е подменила значителна част от старите аналогови устройства с модерни цифрови камери. Благодарение на сътрудничеството с полицията чрез записите са били разкрити редица престъпления, сред които посегателството срещу двора на РУ – Дупница, обири на златарско ателие и търговски обекти в центъра, както и множество вандалски прояви и пътни инциденти с избягали водачи.

Относно разходите за охранителна дейност от Общината заявяват, че спекулациите са неоснователни. Всички служители, охраняващи общински обекти – Градската градина, парк "Рила“, административни и складови бази – са назначени на трудови договори с пълни осигуровки и осигурени работно облекло и технически средства. Посочените публично суми представляват реалните разходи за възнаграждения и обезпечаване на дейността им съгласно закона.

От администрацията напомнят, че охранителите нямат правомощия на разследващи органи, а ролята им е да съдействат и да подават сигнали, а не да разкриват тежки криминални престъпления.

Община Дупница категорично отхвърля обвиненията в нехайство и подчертава, че системата за видеонаблюдение в града се поддържа и надгражда. Отправен е и призив към гражданите да не се поддават на манипулации, продиктувани от започнали предизборни кампании.