Общината Кюстендил с решение за старите електроуреди
Гражданите могат да заявят безплатно извозване на стари електроуреди и електронна техника, като компютри, телевизори, хладилници, перални и други, чрез електронна поща или на национален безплатен телефон.
С предаването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за правилно третиране се допринася за опазване на околната среда, намаляване на замърсяването и устойчивото управление на отпадъците на територията на общината.
От общината призовават гражданите да не изхвърлят електрическо и електронно оборудване в контейнерите за битови отпадъци, а да използват организираните системи за разделно събиране.
