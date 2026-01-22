Община Кюстендил информира гражданите, че имат възможност да се възползват от услугите на организация по оползотворяване, която извършва дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и оползотворяване или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), предадеГражданите могат да заявят безплатно извозване на стари електроуреди и електронна техника, като компютри, телевизори, хладилници, перални и други, чрез електронна поща или на национален безплатен телефон.С предаването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за правилно третиране се допринася за опазване на околната среда, намаляване на замърсяването и устойчивото управление на отпадъците на територията на общината.От общината призовават гражданите да не изхвърлят електрическо и електронно оборудване в контейнерите за битови отпадъци, а да използват организираните системи за разделно събиране.