Община и полиция предприемат мерки срещу безразсъдното шофиране в Банско

© В последните седмици в община Банско постъпват сигнали за управление на мотоциклети, автомобили и АТВ-та – някои от тях с модифицирани ауспуси – с превишена скорост по правите отсечки в града, както през светлата част на деня, така и в късните часове на денонощието. Това заяви кметът на Банско Стойко Баненски.



По думите му подобно поведение представлява сериозна опасност за пешеходците и всички останали участници в движението, като едновременно с това грубо нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.



"Нека проявим отговорност и внимание за спазване на установените правила за движение. РУ Банско, заедно с Община Банско, ще предприемат категорични мерки за ограничаване на подобни прояви“, подчерта Баненски.



Той призова всички граждани, които станат свидетели на такива нарушения, да подават сигнали на телефона на общината: 0749 88622.



"Нека заедно допринесем за по-голяма безопасност и спокойствие в нашия град“, допълни кметът.