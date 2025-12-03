ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Симитли ще отбележи Международния ден на хората с увреждания с поредица от инициативи
©
Денят ще стартира с демонстрационна игра по голбал в 10:00 часа, в изложбената зала на Народно читалище "Св. Климент Охридски – 1922“ в град Симитли. В инициативата ще се включат социални центрове от общината, студенти от клуба по социална работа към катедра "Медико-социални науки“ на ЮЗУ – Благоевград с ръководител Весела Иванова, както и представители на Дирекция "Социално подпомагане“ – Благоевград.
Целта на играта е участниците да се поставят поне за миг на мястото на хората със зрителни увреждания и да усетят техните предизвикателства в ежедневието.
След спортните активности, денят ще продължи със специална среща с хората от клуб "Кураж“.
От 18:00 часа програмата ще продължи с благотворителния спектакъл "Търся си приятел“ под режисурата на Елисавета Георгиева.
Представлението е част от каузата "За игри без бариери“, която подкрепя изграждането на комбинирани детски площадки, достъпни за всички деца – независимо от техните възможности.
Инициативата е подкрепена от кмета на Община Симитли Апостол Апостолов и чрез подкрепата на местната общност предстои реализация на ново и вдъхновяващо предизвикателство – създаването на площадка без бариери, където всяко дете да играе свободно и равностойно.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Разлог сияе в празнична премяна, елхата грейва в парка на 5 декем...
19:55 / 02.12.2025
Задържаха 24-годишен мъж за обира на бензиностанция в Банско
19:09 / 02.12.2025
Болницата в Кюстендил привлече нов специалист
17:36 / 02.12.2025
Дядо Коледа пристигна в Кюстендил и отвори своята работилница
17:37 / 02.12.2025
Хиляди нови дръвчета край Симитли
13:49 / 02.12.2025
СДВР: Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден ...
12:37 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.