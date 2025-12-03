На 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, община Симитли ще проведе редица събития, насочени към повишаване на социалната ангажираност и съпричастността в обществото.Денят ще стартира с демонстрационна игра по голбал в 10:00 часа, в изложбената зала на Народно читалище "Св. Климент Охридски – 1922“ в град Симитли. В инициативата ще се включат социални центрове от общината, студенти от клуба по социална работа към катедра "Медико-социални науки“ на ЮЗУ – Благоевград с ръководител Весела Иванова, както и представители на Дирекция "Социално подпомагане“ – Благоевград.Целта на играта е участниците да се поставят поне за миг на мястото на хората със зрителни увреждания и да усетят техните предизвикателства в ежедневието.След спортните активности, денят ще продължи със специална среща с хората от клуб "Кураж“.От 18:00 часа програмата ще продължи с благотворителния спектакъл "Търся си приятел“ под режисурата на Елисавета Георгиева.Представлението е част от каузата "За игри без бариери“, която подкрепя изграждането на комбинирани детски площадки, достъпни за всички деца – независимо от техните възможности.Инициативата е подкрепена от кмета на Община Симитли Апостол Апостолов и чрез подкрепата на местната общност предстои реализация на ново и вдъхновяващо предизвикателство – създаването на площадка без бариери, където всяко дете да играе свободно и равностойно.