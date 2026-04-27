Община Симитли ще има двама народни представители в 52-рото Народно събрание. Това са Стефан Апостолов, издигнат от ПП "ГЕРБ – СДС“, и Георги Григоров от "Прогресивна България“. И двамата са избрани от Първи многомандатен избирателен район – Благоевград (МИР 1). Това съобщиха от Общината.

Стефан Апостолов отново затвърждава силната си обществена подкрепа, като е рекордьор по преференции за област Благоевград във всички парламентарни избори от 2017 година до днес. Той се е доказал като човек, който последователно и отговорно работи в интерес на жителите на община Симитли и региона. Изградил доверие чрез постоянна ангажираност, достъпност и готовност да съдейства при различни казуси на гражданите, както и с неговата благородна кауза да помага на хора с репродуктивни проблеми.

В парламента влиза и още един представител, свързан с общината. Георги Григоров, който е родом от село Полето, макар и от години да живее и работи в София. Той е успешен предприемач в IT сектора, семеен, с две деца, и пример за съвременен, образован и активен човек, който носи със себе си опита на модерния бизнес.

Двамата народни представители са различни като професионален път, но обединени от връзката си с община Симитли и възможността да работят за развитието на региона и област Благоевград.