Специализирано обучение на тема "Киберсигурност в администрацията“ се проведе на 30 април 2026 г. в Симитли, с фокус върху повишаването на информираността за съвременните дигитални заплахи и ефективната защита на личните и служебните данни. Това съобщиха от Общината.

В рамките на събитието участниците бяха запознати с нормативната уредба и международните стандарти в областта на информационната сигурност. Основен акцент беше поставен върху идентифицирането и управлението на рискове, разпознаването на киберзаплахи и прилагането на превантивни мерки за ограничаване на инциденти.

Сред разгледаните теми бяха още противодействието на киберпрестъпността, разпознаването на онлайн измами и изграждането на устойчиви навици за безопасно поведение в интернет. Обсъдени бяха и конкретни мерки за техническа защита на информационните системи и ограничаване на неоторизиран достъп. В този контекст беше подчертано, че информираността на служителите остава ключов фактор за превенция на кибератаки в публичния сектор.

Лектор на обучението беше д-р инж. Петя Петрова, специалист с дългогодишен опит в сферата на информационните технологии и киберсигурността. Тя представи практически подходи за внедряване на политики за сигурност като част от интегрираните системи за управление.

В обучението се включиха служители на общинската администрация, кметове на кметства, както и директори на училища и детски градини, демонстрирайки висока ангажираност към темата за дигиталната устойчивост на институцията.