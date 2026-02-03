Гражданите на община Сандански вече могат да заплащат местни данъци и такса битови отпадъци за настоящата 2026 г.Такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства гражданите могат да заплатят всеки работен ден на касите на EASY PAY, чрез виртуален ПОС терминал, на касите в сградата на Общинска администрация Сандански, намираща се на бул. Свобода № 14 или по банковата сметка на Община Сандански в ASSET BANK:– BIC: IABGBGSF– сметка IBAN BG79 IABG 7648 8401 3133 01– вид плащане:442100 – данък върху недвижимите имоти442400 – такса битови отпадъци442300 – данък върху превозните средства441400 – окончателен год. патентен данъкВсички данъчно задължени лица, които предплатят до 30 април (включително) 2026 г. своите задължения в пълен размер, ще се възползват от 5% отстъпка.Местните данъци и такси могат да бъдат заплатени на две равни вноски в следните срокове – до 30 юни (първа вноска) и до 31 октомври (втора вноска) на годината, за която е дължим. След изтичане на сроковете за погасяване на първа и втора вноска, на незаплатилите започват да текат лихви.Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.