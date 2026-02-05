ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Сандански въвежда модерен и екологичен градски транспорт
В рамките на проекта вече са налични 3 електрически автобуса, а е одобрено и финансиране за закупуването на още 2 електрически микробуса за нуждите на социалните услуги и 2 електромобила за нуждите на общината.
Един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен гра Сандански, остава интензивният трафик. Именно затова проектът предвижда изработване на генерален план за движение, който да допринесе за намаляване на трафика, оптимизиране на транспортната схема и по-добра организация на движението.
Новата транспортна схема ще бъде разработена в съответствие с екологичните норми и с цел да обхване възможно най-голяма част от жителите на общината.
Проектът представлява устойчиво и дългосрочно решение, като електрическите превозни средства ще се използват приоритетно на територията на Сандански. Предвижда се и закупуване на по-малки електробуси за обслужване на междуградските линии.
В рамките на проекта са изградени 3 електрозарядни станции, ще бъде въведена електронна система за таксуване, а цената на еднократния билет ще бъде 1 евро. Ще се предлагат различни видове карти и абонаменти, съобразени с нуждите на пътниците.
Очаква се новият градски транспорт в Сандански да бъде пуснат в движение около 1 май.
