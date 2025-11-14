ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Сандански с одобрени проекти за устойчиво развитие
Представените проекти предлагат идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, култура, инфраструктура, транспорт, икономика, околна среда, туризъм, социални услуги).
Ключови за община Сандански са проектите:
- Ремонт, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в Детски ясли "Обич“, град Сандански;
- Благоустрояване на уличната мрежа и прилежащи обществени пространства в град Мелник;
- Цялостна реконструкция, консервация и реставрация на Сградата на "Конака“ в град Мелник и нейната адаптация и преустройство в Музей за историята на град Мелник и региона;
- Обновяване на здравната инфраструктура и оборудване на МБАЛ "Югозападна болница“;
- Устойчива градска мобилност в община Сандански – закупуване на три броя електробуси и изграждането на три зарядни станции, велоалеи;
- Подобряване на свързаността между териториите чрез инвестиции в местни общински пътища, и конкретно в техни участъци директно свързани с АМ "Струма“;
Изграждане на зелена инфраструктура и видео наблюдение;
Реализиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в община Сандански.
Партньори по интегрираната концепция: общините Петрич, Сандански, Кресна, Струмяни, МБАЛ "Югозападна болница“, Археологически музей – Сандански и Дневни ясли "Обич“.
Тези инвестиции са част от дългосрочната визия за по-добра инфраструктура, по-качествени услуги и устойчиво развитие на общината.
