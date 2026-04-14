С богата празнична програма Община Сандански ще отбележи своя празник. От общината съобщиха, че утре, 15 април в 10:30 ч., ще бъде даден старт на традиционната Колоездачна обиколка на община Сандански, посветена на Празника на града.

По-късно, в 17:00 ч., ще бъде посрещната чудотворната икона на Св. Богородица "Св. Пояс“ от град Мелник и с литийно шествие ще бъде отнесена в манастира "Св. Св. Козма и Дамян", където в 18:00ч ще бъде отслужена Пасхална вечерня.

В същия ден от 20:00 часа в парк "Свети Врач“ шоуто "Звукът на България“ на Deep zone project, съчетаващо любими български хитове с модерен звук и силна енергия на живо ще зарадва жителите и гостите на града.