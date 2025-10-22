Община Сандански опровергава манипулации за проект по река "Войче"

© Във връзка с разпространявани в онлайн пространството неверни политически внушения и манипулативни твърдения, Община Сандански излезе с официална позиция относно дейностите по речното корито на река "Войче“ в село Вълково.



От местната администрация припомнят, че през април 2022 година е внесено искане до Междуведомствената комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет за осигуряване на средства за почистване и укрепване на участъци от реката. Повод за това е наводнението, което засегна селото през лятото на 2020 година.



След одобрение на искането, Община Сандански провежда процедура по Закона за обществените поръчки и сключва договор с фирма "САМО СТРОЙ“ ЕООД на стойност 627 637,48 лева без ДДС. През февруари 2023 г. Междуведомствената комисия отпуска частично финансиране от 313 818,74 лева без ДДС, с които започват реалните строително-ремонтни дейности.



По данни на Общината, значителна част от планираните дейности вече са изпълнени, но обектът все още не е напълно завършен поради необходимост от предоставяне на останалата част от средствата. Довършителните работи ще бъдат реализирани веднага след окончателното финансиране.



Към момента се извършва проверка от компетентните институции, на която Община Сандански оказва пълно съдействие. От администрацията подчертават, че прозрачността и законността на всички предприети действия са приоритет, и апелират гражданите да се информират от официални източници, а не от спекулативни публикации в интернет.