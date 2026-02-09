ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Разлог осигурява безплатен транспорт за Месопустна задушница
Автобусите ще се движат по утвърден график, като първият курс тръгва в 8:00 ч. от хотел "Разлог“, след което ще спира в 8:05 ч. на автобусната спирка при читалището, в 8:10 ч. при спортна зала "Септември“, в 8:30 ч. при Трафопоста и в 8:35 ч. при жълтата сграда в квартал "Сръбо“. Вторият курс е с начало в 9:00 ч. от хотел "Разлог“, с последователни спирки в 9:05 ч. при читалището, в 9:10 ч. при спортна зала "Септември“, в 9:30 ч. при Трафопоста и в 9:35 ч. в квартал "Сръбо“. Третият курс потегля в 10:00 ч. от хотел "Разлог“, преминава през спирките при читалището в 10:05 ч., при спортна зала "Септември“ в 10:10 ч., при Трафопоста в 10:30 ч. и при жълтата сграда в квартал "Сръбо“ в 10:35 ч.
Обратните курсове от Гробищен парк – Разлог са предвидени за 8:40 ч., 9:40 ч. и 11:30 ч.
Месопустната, наричана още Голяма задушница, е първата задушница за 2026 година. В този ден православните християни отдават почит към паметта на своите починали близки, като посещават гробовете им, извършват възпоменателни ритуали и раздават жито и храна за упокой на душите. Денят се отбелязва в дух на тишина, смирение и уважение към онези, които вече не са сред нас.
