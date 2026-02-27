Община Разлог организира тържествена програма по повод 3 март – Националния празник на Република България. В празничния ден жителите и гостите на града ще могат да посетят с вход свободен Исторически музей – Разлог от 9:00 до 16:00 часа. Кулминацията на честванията в Разлог ще започне в 18:00 часа на площад "Преображение“ с тържествен ритуал по отбелязване на националния празник с участието на 3-то бригадно командване – Благоевград. В програмата са предвидени факелно шествие с участието на ученици от града и концерт на представителни състави към НЧ "15 септември 1903–1909 г.“, а вечерта ще завърши с традиционното запалване на "Огъня на свободата“ в местността Гаре и празнична заря.Празнични прояви ще се състоят и в населените места на общината. В село Баня факелното шествие ще тръгне в 18:30 часа от кръговото кръстовище при училището, след което ще бъдат запалени "Огънят на свободата“ и празнична заря. В село Бачево програмата започва в 18:00 часа на площада с факелно шествие, приветствие от кмета Росица Чатлабашева и литературно-музикална програма, последвани от запалване на "Огъня на свободата“ в местността Гаре и празнична заря. В село Годлево от 19:00 часа на площада ще се проведе празнична програма, която ще завърши със запалване на "Огъня на свободата“ и заря.В същия час в селата Горно Драглище и Долно Драглище също ще бъдат запалени символичните огньове и ще озарят небето празнични илюминации. В село Добърско в 19:00 часа на площада ще започне факелно шествие, след което ще има празнична заря. В село Елешница тържествата стартират в 18:00 часа на площада с празнична програма с участието на ученици от ОУ "Братя Миладинови“ и възпитаници на ДГ "Надежда“, а вечерта ще продължи със запалване на "Огъня на свободата“ и празнична заря.С тези събития община Разлог ще отбележи подобаващо 3 март, призовавайки всички жители и гости да сведат глави в знак на признателност към героите, извоювали свободата на България.