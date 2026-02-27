ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Разлог организира тържествена програма по повод 3 март
Празнични прояви ще се състоят и в населените места на общината. В село Баня факелното шествие ще тръгне в 18:30 часа от кръговото кръстовище при училището, след което ще бъдат запалени "Огънят на свободата“ и празнична заря. В село Бачево програмата започва в 18:00 часа на площада с факелно шествие, приветствие от кмета Росица Чатлабашева и литературно-музикална програма, последвани от запалване на "Огъня на свободата“ в местността Гаре и празнична заря. В село Годлево от 19:00 часа на площада ще се проведе празнична програма, която ще завърши със запалване на "Огъня на свободата“ и заря.
В същия час в селата Горно Драглище и Долно Драглище също ще бъдат запалени символичните огньове и ще озарят небето празнични илюминации. В село Добърско в 19:00 часа на площада ще започне факелно шествие, след което ще има празнична заря. В село Елешница тържествата стартират в 18:00 часа на площада с празнична програма с участието на ученици от ОУ "Братя Миладинови“ и възпитаници на ДГ "Надежда“, а вечерта ще продължи със запалване на "Огъня на свободата“ и празнична заря.
С тези събития община Разлог ще отбележи подобаващо 3 март, призовавайки всички жители и гости да сведат глави в знак на признателност към героите, извоювали свободата на България.
