За поредна година Община Пловдив ще реализира инициатива, с която ще поощри собствениците на домашни кучета и котки, отглеждани в Пловдив да кастрират своите любимци.Кампанията стартира на 1-ви април, в навечерието на Световния ден за защита на бездомните животни, и ще е с продължителност до 18-и декември 2026 г. В нея могат да се включат собственици на идентифицирани домашни кучета с извършена административна регистрация, както и собственици на домашни котки, притежаващи надлежно издадени ветеринарномедицински паспорти.Желаещите да се възползват от условията по кампанията ще могат да получат талон за отстъпка от стойността на манипулацията за кастрация на домашно куче/котка. Талони ще се предоставят във всяка от районните администрации по местоживеене или в Община Пловдив, отдел "Екология и управление на отпадъците“.За КУЧЕТА отстъпката ще е 40 евро.За КОТКИ отстъпката ще е 30 евро.Собственикът ще доплати остатъка от стойността на манипулацията на място в избрания от него ветеринарен кабинет.До момента участие в кампанията са потвърдили следните ветеринарни амбулатории/кабинети :Д-р Георги Сяров, ветеринарна клиника "Свети Георги“ – ул. "Кръстю Пастухов“ - № 4; 0886/49 94 48; 032-66-71-56Д-р Пламен Хърков, ветеринарна амбулатория "Д-р Пламен Хърков“ – ул. "Николай Гогол" - № 18; тел.: 0887/771 537Д-р Марина Папазова, ветеринарна клиника "Топвет“ – ул. "Родопи“ - № 88; тел.: 0878/197 576Д-р Васил Капашиков, ветеринарна клиника "Д-р Капашиков и колектив“ – ул. "Колю Фичето" - № 7 А; 0876/123 667Община Пловдив кани в мероприятието да се включат и съдействат всички ветеринарни клиники/кабинети/амбулатории, работещи на територията на Пловдив. Заявление за участие, ветеринарните лекари могат да получат лично в Дирекция "Опазване на околната среда“: ул.“Емил де Лавеле“ №9 или заявено по електронна поща: direkcia_ecologia@plovdiv.bg