Дирекция "Местни приходи“ към Община Кюстендил възстанови възможността за плащане на местните данъци и такси за минали години, предаде. Към момента задълженията към общинската хазна могат да се погасяват както на касите на дирекцията, така и по банков път, съобщиха от общинската администрация.В края на миналата седмица плащанията бяха временно преустановени поради извършването на годишното облагане на недвижимите имоти и превозните средства.Ограничението обхващаше както електронните канали за разплащане, така и плащанията на място в сградата на дирекцията.