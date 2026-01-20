ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Кюстендил възобнови плащането на данъци и такси
© ФОКУС
В края на миналата седмица плащанията бяха временно преустановени поради извършването на годишното облагане на недвижимите имоти и превозните средства.
Ограничението обхващаше както електронните канали за разплащане, така и плащанията на място в сградата на дирекцията.
Още от категорията
Временен вход за посетители на Дома на културата в Гоце Делчев по...
12:41 / 19.01.2026
Възрастен мъж почина при пожар в Струмяни
11:38 / 19.01.2026
Откриха мъртъв възрастен мъж в дупнишко село
10:30 / 19.01.2026
През новата седмица: Променят движение по АМ "Струма" край Кюстен...
19:18 / 18.01.2026
Студено време и в Благоевград утре, жълт код за части от областта...
19:12 / 18.01.2026
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство в Кюс...
17:45 / 17.01.2026
Актуални теми
