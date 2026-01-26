Огнян Атанасов съобщи, че през последните часове екипите са реагирали на няколко сигнала.
Проблемни участъци е имало в селата Соволяно, Катрище, Търновлаг и Пиперков чифлик, където са били залети дворове. Наводнени сгради е имало в квартал "Изток“.
Благодарение на бързата реакция на екипите на Общинското предприятие "Чистота“ са предприети адекватни действия и е предотвратено нанасянето на щети. В квартал "Изток“ е работено със съдействието на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“.
"В момента наблюдаваме нивото на река Банщица. То е по-високо от обичайното, но няма място за притеснение. Готови сме за реакция“, заяви инж. Атанасов.
