Огнян Атанасов награди победителите в общинския етап на Ученическите игри 2025/2026 г. по футбол за възрастова група V–VII клас, предаде "Фокус“. Отборът на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ –Кюстендил заслужено спечели първото място и ще представя общината на областния етап от игрите.
Инж. Огнян Атанасов поздрави младите спортисти за спортния дух и отличното представяне, като им пожела да бъдат здрави, упорити и да продължават да спортуват с желание и чест. "Бъдете винаги активни, играйте с енергия и вяра в себе си. Градът ни има нужда от млади, дисциплинирани и устремени хора – в спорта и в живота,“ каза кметът.
В надпреварата, която се проведе на изкуствения терен в двора на ЕГ "Д-р Петър Берон“, взеха участие пет училища от община Кюстендил.
Класирането за възрастова група V–VII клас е както следва: на първо място е ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, второ място зае ОУ "Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил, трето място – ОУ "Иван Вазов“ – гр. Кюстендил, четвърто – ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил, а петото място зае VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил.
Голмайсторският приз си поделиха трима състезатели, отбелязали по 6 гола в състезанието: Васил Петрунов от ОУ "Проф. Марин Дринов“ и Антоан Дончов и Микаел Бошнаков от ОУ "Св. св. Кирил и Методий“.
