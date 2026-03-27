ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Кюстендил инвестира в идеи на гражданите
© ФОКУС
Програмата финансира инициативи с местно значение, одобрени на конкурсен принцип и съобразени с Програмата за управление на общината.
През 2026 г. приоритет на фонда е опазването на околната среда, благоустрояването и ремонтът на общински обекти. Основната цел е подобряване на жизнената среда и създаване на условия за устойчиво развитие, по-високо качество на живот и активност на местните общности.
Сред подцелите на програмата са насърчаване на доброволчеството, подобряване на общинската инфраструктура, създаване на достъпна среда, развитие на спортната база и стимулиране на здравословния начин на живот сред младите хора.
Общият бюджет на фонда е 25 000 евро, като финансирането за отделен проект е между 1 000 и 2 000 евро с ДДС. Наличието на собствено съфинансиране не е задължително, но ще носи предимство при оценката на проектите.
Право да кандидатстват имат етажни собствености, читалища, църковни настоятелства, неправителствени организации и спортни клубове, които развиват дейност на територията на общината.
Продължителността на проектите не може да надвишава 4 месеца. Те могат да се реализират във всички населени места в общината и да включват дейности като почистване и облагородяване на пространства, създаване на зелени зони, изграждане на места за отдих, ремонт на спортни съоръжения, въвеждане на разделно събиране на отпадъци и подобряване на достъпната среда.
Не се допускат инициативи с търговска цел, дейности без връзка с проекта или закупуване на оборудване втора употреба.
Изисква се проектите да осигурят устойчивост на постигнатите резултати за период от минимум две години, като бенефициентите носят отговорност за поддръжката и опазването на създаденото.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.