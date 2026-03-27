Предложиха на обществено обсъждане проект на правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, предаде. Фондът, създаден през 2018 г., продължава да се утвърждава като един от най-успешните модели за инвестиции с активно участие на гражданското общество. Практиката показва, че доброволчеството има ключова роля за подобряване на жизнената среда, развитието на общественото съзнание и опазването на изграденото от вандализъм.Програмата финансира инициативи с местно значение, одобрени на конкурсен принцип и съобразени с Програмата за управление на общината.През 2026 г. приоритет на фонда е опазването на околната среда, благоустрояването и ремонтът на общински обекти. Основната цел е подобряване на жизнената среда и създаване на условия за устойчиво развитие, по-високо качество на живот и активност на местните общности.Сред подцелите на програмата са насърчаване на доброволчеството, подобряване на общинската инфраструктура, създаване на достъпна среда, развитие на спортната база и стимулиране на здравословния начин на живот сред младите хора.Общият бюджет на фонда е 25 000 евро, като финансирането за отделен проект е между 1 000 и 2 000 евро с ДДС. Наличието на собствено съфинансиране не е задължително, но ще носи предимство при оценката на проектите.Право да кандидатстват имат етажни собствености, читалища, църковни настоятелства, неправителствени организации и спортни клубове, които развиват дейност на територията на общината.Продължителността на проектите не може да надвишава 4 месеца. Те могат да се реализират във всички населени места в общината и да включват дейности като почистване и облагородяване на пространства, създаване на зелени зони, изграждане на места за отдих, ремонт на спортни съоръжения, въвеждане на разделно събиране на отпадъци и подобряване на достъпната среда.Не се допускат инициативи с търговска цел, дейности без връзка с проекта или закупуване на оборудване втора употреба.Изисква се проектите да осигурят устойчивост на постигнатите резултати за период от минимум две години, като бенефициентите носят отговорност за поддръжката и опазването на създаденото.