ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Гоце Делчев с предупреждение
©
Сигналът е получен чрез Областна администрация – Благоевград и се отнася за значителни валежи от дъжд с очаквани количества между 35 и 65 литра на квадратен метър за 24 часа, както и за интензивни валежи над 30 мм за период от 6 часа.
Предупреждението обхваща общините Петрич, Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сандански и Сатовча.
Съгласно прогнозата на НИМХ – МОСВ за 29 и 30 януари 2026 г., в резултат на обилните валежи, комбинирани със снеготопене, се очаква повишение на речните нива, основно в средните и долните части на Западнобеломорския басейн.
От Община Гоце Делчев апелират гражданите да бъдат внимателни, да следят актуалната информация и при необходимост да предприемат мерки за опазване на личната си безопасност и имуществото си.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Приятелка на загиналата в пожар Таня: Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни
12:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.