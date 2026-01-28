По информация на Община Гоце Делчев, Националният институт по метеорология и хидрология към МОСВ е издал предупреждение от втора степен (оранжев код) за опасни метеорологични условия на 29 януари 2026 г.Сигналът е получен чрез Областна администрация – Благоевград и се отнася за значителни валежи от дъжд с очаквани количества между 35 и 65 литра на квадратен метър за 24 часа, както и за интензивни валежи над 30 мм за период от 6 часа.Предупреждението обхваща общините Петрич, Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сандански и Сатовча.Съгласно прогнозата на НИМХ – МОСВ за 29 и 30 януари 2026 г., в резултат на обилните валежи, комбинирани със снеготопене, се очаква повишение на речните нива, основно в средните и долните части на Западнобеломорския басейн.От Община Гоце Делчев апелират гражданите да бъдат внимателни, да следят актуалната информация и при необходимост да предприемат мерки за опазване на личната си безопасност и имуществото си.