Община Дупница започва планирана дезинсекция на зелените площи в града с цел ограничаване на популацията от кърлежи и бълхи. За ФОКУС от Общината съобщиха, че обработката на терените ще продължи до 28 април, като екипите ще започват работа в 07:30 часа сутринта.

В същия график е предвидено и третиране на дворните пространства на всички детски градини на територията на общината, за да се гарантира сигурността на децата и персонала.

От общинската администрация отправят призив към жителите и гостите на Дупница да проявят отговорност и да не навлизат в тревните зони по време на посочения период.

За осигуряване на максимална информираност, всяко обработено място ще бъде обозначено с предупредителни табели, съдържащи данни за използвания препарат и периода на действие. Специалистите обясняват, че ефективността на процедурата зависи пряко от метеорологичните условия.

При наличие на валежи или силен вятър, графикът ще бъде променен, за да не се компрометира качеството на обработката.