Община Дупница търси най-красивия кадър на града
В конкурса могат да се включат всички желаещи, като изпратят една авторска снимка, заснета на територията на град Дупница. Фотографиите се приемат чрез изпращане на лично съобщение на Facebook страницата "Община Дупница – Община Дупница за всички“.
Срокът за участие е до 20 януари. На 21 януари всички допуснати снимки ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на Общината, където ще се проведе и гласуването. Победителите ще бъдат определени чрез харесвания – снимките, събрали най-много гласове, ще спечелят призовите места. Гласуването ще продължи до 28 януари.
Наградените участници, класирани на първо, второ и трето място, ще бъдат обявени на 29 януари.
С инициативата Община Дупница дава възможност на гражданите да покажат духа, атмосферата и красотата на града през собствените си очи.
