Община Дупница стартира номинациите за "Личност на годината"
Инициативата има за цел да отличи личности, които с делата си правят Дупница по-добро място за живеене. Номинации се приемат в различни области на обществения живот – здравеопазване, образование, спорт, социални дейности, култура, предприемачество, както и в категориите "Младежки пример“, "Дарителите на 2025 г.“, "И ние сме дали нещо на света / Пътят на успеха“ и "Смело сърце“.
За всяка номинация е необходимо да бъдат посочени името на предложената личност и кратко описание с мотиви, обясняващи защо кандидатът заслужава отличието.
Предложения се подават до 12 декември 2025 г. включително на e-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg или на телефон 0701/5-92-38.
"Настъпи моментът отново да отдадем заслужено признание на хората, които с труд, доброта, талант и всеотдайност правят нашия град по-добро място за живеене. Нека заедно отличим онези, които със своите дела, сърце и пример правят Дупница по-красива, по-добра и по-обединена“, посочиха от Общината.
