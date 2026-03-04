ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Дупница обяви нов прием за социални жилища
Право да кандидатстват имат граждани с постоянен адрес на територията на общината повече от пет години, които не притежават жилищни или вилни имоти, парцели за строителство, търговски обекти или други недвижими имоти, както и имущество на стойност, надвишаваща определените в наредбата критерии. Условие е също кандидатите да не са прехвърляли такива имоти през последните 10 години и доходите им да не позволяват наемане на жилище на свободния пазар.
Сред изискваните документи са удостоверения за сделки с имоти за последните 10 години, служебни бележки за доходи за предходната година, както и удостоверение от Дирекция "Социално подпомагане“ за получаване или неполучаване на социални помощи.
Социалните жилища се намират на територията на град Дупница, а целта на процедурата е да се подпомогнат лица и семейства с ограничени финансови възможности.
