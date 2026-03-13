Община Благоевград обяви обществена поръчка за инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждането на нова сграда за "Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“. Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 14 април 2026 г.Прогнозната стойност на поръчката, заложена от възложителя, е 321 367,35 евро без ДДС.Проектът предвижда изграждането на нова материално-техническа база с капацитет 15 потребители, предназначена за лица в надтрудоспособна възраст с потребност от постоянни медицински грижи. Центърът ще бъде разположен в общински имот на ул. "Трудолюбие“ №9, в непосредствена близост до ул. "Юрий Гагарин“, където се предвижда изграждането на нов парк.В рамките на проекта ще бъде осигурено и необходимото обзавеждане и оборудване, което да гарантира качественото предоставяне на социалната услуга. Предвидено е и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, като в новопостроената сграда ще бъде изграден и асансьор.Процедурата се обявява повторно, след като при първата обявена обществена поръчка не бяха подадени оферти от кандидати.Дейностите се реализират по проект: "Създаване на нови социални услуги за резидентна грижа в Община Благоевград и изграждане на паркова зона в кв. Струмско“, Договор за БФП №BG16FFPR003-1.001-0028-C01 от 04.08.2025 г., който се осъществява с финансовата подкрепа Програма "Развитие на регионите", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие или Фонда за справедлив преход“.Припомняме, че вчера кметът на Благоевград представи ключови проекти за бъдещото развитие и визия на града, обхващащи различни сфери – инфраструктура, градска среда, социални дейности и подобряване на качеството на живот на жителите.