Община Банско пита гражданите за Инвестиционната програма за 2026 година
Подадените идеи ще бъдат обобщени и анализирани, за да се осигури максимална ефективност на инвестициите и да се откроят най-важните потребности на местната общност.
Жителите на община Банско могат да изпращат своите предложения до 31 декември 2025 г. по следните начини:
– чрез специалната онлайн форма на сайта на общината;
– на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на Общинската администрация;
– по имейл на: info@bansko.bg
Участието на гражданите в този процес е ключово за вземането на информирани решения и за насочването на средствата към най-неотложните и важни за хората проекти.
