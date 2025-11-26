Сподели close
Община Банско открива прием на предложения от гражданите във връзка с подготовката на Инвестиционната програма за 2026 година. Всеки жител на общината може активно да се включи в планирането на бъдещите инвестиции, насочени към подобряване на градската среда – ремонт на улици, тротоари и публични пространства във всички населени места на територията на общината.

Подадените идеи ще бъдат обобщени и анализирани, за да се осигури максимална ефективност на инвестициите и да се откроят най-важните потребности на местната общност.

Жителите на община Банско могат да изпращат своите предложения до 31 декември 2025 г. по следните начини:

– чрез специалната онлайн форма на сайта на общината;

– на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на Общинската администрация;

– по имейл на: info@bansko.bg

Участието на гражданите в този процес е ключово за вземането на информирани решения и за насочването на средствата към най-неотложните и важни за хората проекти.