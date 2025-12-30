Общинска администрация – Банско с важно уточнеие към всички граждани и фирми.Във връзка с въвеждането на еврото и с извършването на годишното финансово приключване за 2025 г., до 5 януари 2026 г. (включително) няма да бъдат достъпни електронните услуги и плащанията.Става въпрос за тези, осъществявани чрез виртуален ПОС терминал, както и плащанията в касите на EasyPay.