Районният съд в Кюстендил наложи наказания "пробация“, "безвъзмезден труд в полза на обществото“ и "глоба“ за подсъдим, отказал проверка за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на. Съдът е одобри споразумение и наложи наказания: "пробация“ за срок от 12 месеца, "безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 150 часа, "глоба“ в размер на 2000 лв. или 1022, 58 евро, както и "лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 месеца, по отношение на 31 – годишен обвиняем от Кюстендил.Той се призна за виновен в отказ да му бъде извършена проверка за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техните аналози, след като е бил наказван за такова деяние по административен ред.Обвиняемият се признава за виновен в това, че на 18 юни 2025 година по ул. "Цар Освободител“ в гр. Кюстендил и на 24.09.2025 г., в село Рашка Гращица, е управлявал МПС и е отказал да му бъде извършена проверка по надлежния ред, с техническо средство за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози, от мл. автоконтрольор при сектор "Пътна полиция“ на ОД МВР Кюстендил, след като е наказван за такова деяние по административен ред, с Наказателно постановление, влязло в сила на 05.03.2021 г. - престъпление по чл. 343б, ал.6, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението на РС – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване.