ЗАРЕЖДАНЕ...
Обществено полезен труд заради отказ от тестване за наркотици в Кюстендил
© ФОКУС
Той се призна за виновен в отказ да му бъде извършена проверка за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техните аналози, след като е бил наказван за такова деяние по административен ред.
Обвиняемият се признава за виновен в това, че на 18 юни 2025 година по ул. "Цар Освободител“ в гр. Кюстендил и на 24.09.2025 г., в село Рашка Гращица, е управлявал МПС и е отказал да му бъде извършена проверка по надлежния ред, с техническо средство за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози, от мл. автоконтрольор при сектор "Пътна полиция“ на ОД МВР Кюстендил, след като е наказван за такова деяние по административен ред, с Наказателно постановление, влязло в сила на 05.03.2021 г. - престъпление по чл. 343б, ал.6, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.
Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението на РС – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване.
Още от категорията
/
Директорът на НП "Рила" е катастрофиралият край Кочериново след употреба на алкохол и марихуана
10:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.