Една секция ще бъде разкрита за предстоящия частичен избор за кмет на село Бараково, предаде. Кметът на Община Кочериново издаде заповед, чрез която се образува една секционна избирателна комисия за изборния ден на 22 февруари.Секцията ще бъде разположена на първия етаж на кметската сграда в населеното място. В района на секцията ще бъдат разлепени и предварителните избирателни списъци.С друга заповед е определена възможността избирателите да подават заявка за помощ в изборния ден.Провеждането на частичните избори се налага поради кончината на кмета на село Бараково Стойчо Стойчев.