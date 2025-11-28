Обраха офис на автоморга в Гоце Делчев. От Областна дирекция на МВР - Благоевград съобщават, че шолицейски служители на РУ-Гоце Делчев работят по получено съобщение за това, че за времето от около 18:00 часа на 26.11.2025 г. до около 10:00 часа на 27.11.2025 г. от офис на автоморгата е извършена кражба на сумата от около 3 500 лева и златна гривна.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.