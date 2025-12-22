Полицейски служители на РУ-Сандански работят по получен сигнал за това, че в периода от 18 до 19 декември е извършена кражба на термопанели за стена и покрив и камера за видеонаблюдение от фирмена база, находяща се в района на ПП 1 Е-79.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.