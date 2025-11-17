Обобщени са резултатите от проведените безплатни профилактични прегледи на 966 деца в Кюстендил, извършени от екип офталмолози от Очна клиника на УМБАЛ "Александровска“, предаде. Инициативата е реализирана от Българското дружество по детска офталмология и невроофталмология и Очна клиника на УМБАЛ "Александровска“.Прегледаните деца са на възраст от 5 до 16 години, като 67% са преминали очен преглед за първи път.Резултатите от скрининга показват, че 26% от децата имат очен проблем, най-често рефракционни нарушения, изискващи носене на очила. При четири деца над 8-годишна възраст е установена амблиопия ("мързеливо око“) – заболяване, чието ефективно лечение значително намалява след тази възраст.Допълнително, 8% от прегледаните показват начални признаци на кератоконус – сериозно дегенеративно заболяване на роговицата, което може да доведе до тежка зрителна увреда.В прегледите участваха офталмолозите д-р Светослав Дойчинов, д-р Йоана Кънева, д-р Ивелина Гривова, д-р Диана Витанова, д-р Кирил Генов и д-р Йоана Везенкова. Благодарност беше отправена и към кмета на Кюстендил инж. Огнян Атанасов за перфектната организация.Специалистите подчертават, че ранната профилактика е от ключово значение, а редовните очни прегледи при децата трябва да станат стандарт, за да се предотвратят тежки и необратими увреждания на зрението.