Сградите на Районното управление и КАТ в Гоце Делчев ще бъдат напълно обновени до 30 юни тази година. Проектът за енергийна ефективност беше представен от директора на ОДМВР-Благоевград ст. инспектор Илия Тупаров и началника на сектор "УССД“ Павел Киров. Модернизацията цели значително подобряване на енергийните показатели на административните обекти, информират от областната дирекция.

Областна дирекция на МВР – Благоевград е одобрена за краен получател по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за внедряване на енергоспестяващи мерки и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за административни сгради на РУ – Гоце Делчев и КАТ – Гоце Делчев, като инвестицията се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез процедура BG RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ – за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС № 114/2022) по договор за финансиране № BG-RRP-4.020-0271-С01/12.07.2024 г. сключен между ОДМВР – Благоевград и МРРБ.

Основната цел на инициативата е да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Районно управление – Гоце Делчев и КАТ – Гоце Делчев, с което ще се подобрят условията за служителите и посетителите в тях. С предвидените мерки /топлинно изолиране, подмяна на инсталации, внедряване на съвременни системи за климатизация и използване на възобновяеми енергийни източници/ ще се постигне значително намаляване на разходите и вредните емисии, което е в пълно съответствие с европейските и националните приоритети за зелена трансформация, енергийна ефективност и устойчив икономически растеж.

Чрез разработените инвестиционни проекти са дадени конкретни проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на заложените в Сертификата енергоспестяващи мерки (ЕСМ) и съпътстващи строително-монтажни работи, отчитайки параметрите и характеристиките на предписаните материали, които са:

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

- Подмяна на дограма;

- Подмяна на ВОИ – предвижда се климатизация със система на директно изпарение - VRV система;

- Инсталиране на ФЕЦ за собствени нужди;

- Всички мерки, предписани в Техническия паспорт на сградата – препоръчителни и задължителни;

- Достъпна архитектурна среда съгласно Наредба № РД-02-20-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпна среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Повишаването на енергийните и експлоатационни характеристики на сградата ще доведе до спестяване на първична енергия и ще спомогне за намаляване на вредните емисии на парникови газове в съответствие с "принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/С58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852). Ще се постигне намаляване на разходите за електропотребление и съответно до спестяване на публичен ресурс. Чрез реализиране на енергийно обновяване на сградите ще се подобри климата на работното място на служителите и ще се удължи жизнения цикъл на сградата.

Конкретната цел е достигане на клас на енергопотребление "А“, след прилагане на енергоспестяващи мерки и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия.