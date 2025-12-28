ЗАРЕЖДАНЕ...
Обновени улици и нови инвестиции в Дупница
© Фокус
Ръководството на Община Дупница изрази благодарност към фирмите изпълнители и към строителния отдел на Общината, които през последните 45 дни са работили без прекъсване, включително в събота и неделя, за да могат проектите да бъдат завършени навреме за коледните празници.
С нов асфалт вече са улиците "Евтим Трайчев“, "Мадара“ и "Каваклия“, както и улиците "Генерал Гурко“ и "Река Джубрена“ в село Яхиново.
От Общината съобщиха още, че добрите новини не приключват дотук. Освен двата финансирани проекта за спортната база на стадион "Бончук“ и проекта за изграждане на фотоволтаични инсталации на четири сгради за социални услуги, малко преди Коледа Общината е получила средства и за ремонта на църквата в село Джерман.
В началото на новата година се очакват още добри новини, които ще бъдат обявени допълнително.
