В Дупница изпращат 2025 година със завършени улични ремонти, предаде. За празниците са положени около 3 000 метра асфалт и близо 1 000 метра водопровод, с което още няколко улици вече са с обновена инфраструктура.Ръководството на Община Дупница изрази благодарност към фирмите изпълнители и към строителния отдел на Общината, които през последните 45 дни са работили без прекъсване, включително в събота и неделя, за да могат проектите да бъдат завършени навреме за коледните празници.С нов асфалт вече са улиците "Евтим Трайчев“, "Мадара“ и "Каваклия“, както и улиците "Генерал Гурко“ и "Река Джубрена“ в село Яхиново.От Общината съобщиха още, че добрите новини не приключват дотук. Освен двата финансирани проекта за спортната база на стадион "Бончук“ и проекта за изграждане на фотоволтаични инсталации на четири сгради за социални услуги, малко преди Коледа Общината е получила средства и за ремонта на църквата в село Джерман.В началото на новата година се очакват още добри новини, които ще бъдат обявени допълнително.