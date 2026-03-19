Областният управител на Кюстендил се срещна с Велбъждския епископ
Срещата затвърди общата воля за поддържане на активен и ползотворен диалог между институциите и Българска православна църква в името на хората от областта.
По време на разговора бе подчертано значението на доброто сътрудничество между светската и духовната власт. "Това е важна предпоставка за утвърждаване на ценностите и общественото развитие в региона“, заяви Иванчов.
Негово Преосвещенство отправи благопожелания към новия областен управител за мъдрост, устойчивост и отговорност при изпълнението на длъжността, като преподаде и благословенията на Негово Светейшество.
В знак на духовна подкрепа владиката подари икона на Св. Николай Чудотворец, като припомни, че на мястото на храм "Успение Богородично“ в миналото е съществувал храм, посветен на светеца. "Светецът е закрилник на мореплавателите, а времената, в които живеем, са бурни. Нека той ви напътства и закриля при вземането на важни управленски решения“, пожела епископ Исаак.
Като израз на уважение бе връчен и плакет по повод 160-годишнината от полагането на основите на храм "Св. Димитър Солунски“ в Кюстендил.
От своя страна областният управител поднесе на владиката аранжирана кошница с плодове и мед с орехи и изрази благодарност за грижата за храмовете и активния духовен живот в региона.
