Гласувах за развитие, сигурност и достоен живот, които реално се усещат от хората – както в големите градове, така и в региони като нашия. Това каза пред ФОКУС областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов.

Той допълни, че е гласувал за България, в която децата имат причина да останат, а родителите – да живеят достойно старините си.

"Това е моят избор, но по-важното е всеки един избирател да има възможност да гласува спокойно и без притеснение в днешния ден. Ние, отговорните институции, сме на мястото си и следим за нормалното протичане на изборния ден. Призовавам хората да излязат и да упражнят правото си на глас. Защото бъдещето на всички ни е в нашите ръце и зависи от избора, който правим днес“, заяви Иванчов.